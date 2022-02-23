США вдарили по газопроводу у відповідь на визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР".

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

"Вчора, після тісних консультацій між нашими урядами, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію нафтопроводу. Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її корпоративних службових осіб", - заявив Байден.

Американський президент наголосив, що ці кроки є ще однією частиною початкового пакету санкцій у відповідь на дії Росії в Україні, та пообіцяв без вагань робити подальші кроки, якщо Путін продовжить ескалацію.

"Своїми діями президент Путін надав світові величезний стимул відійти від російського газу до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії", - додав Байден.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії мають містити повну зупинку "Північного потоку-2".

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