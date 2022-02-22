Уряд Німеччини вдарив по російському газопроводу після визнання Путіним бойовиків в ОРДЛО.

Федеральний уряд Німеччини зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це пише Bild з посиланням на джерела в уряді.

"На тлі ескалації російсько-українського конфлікту уряд Німеччини зупиняє процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2"", - пише видання.

Новину про припинення процесу сертифікації газопроводу Путіна також підтвердив канцлер Олаф Шольц. Він пояснив, що звернувся до Федерального міністерства економіки з проханням вжити необхідних адміністративних заходів, щоб сертифікація газопроводу зупинилася.

"А без цієї сертифікації "Північний потік-2" запустити не зможуть", - зазначив Шольц.

Газопровід Путіна: що відомо про "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Цю процедуру кілька разів зупиняли та відновлювали. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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