Сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо обороноздатності та економічної стабільності, наголосив президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням щодо "Л/ДНР" Росія створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у своїй заяві на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

За словами глави держави, Естонія та Україна поділяє спільне бачення, що російська ескалація навколо України є безпрецедентним викликом не тільки для України, а й для Європи та світу в цілому.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна", - вважає він.

Президент України підкреслив, що Європа і світ не можуть допустити повторення трагічних помилок, які були допущені у Грузії у 2008 році.

"Ми (із президентом Естонії - УНІАН) погодилися із необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку Північного потоку-2", - додав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо обороноздатності та економічної стабільності.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Після цього Путін підписав з ватажками "Л/ДНР" "договір про дружбу і співпрацю з Росією".

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії на Донбасі.

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