На деяких стелах бензин подешевшав одразу на 6 гривень.

У суботу, 28 листопада, низка великих українських операторів суттєво знизили ціни на пальне на своїх заправках. Тож на деяких АЗС бензин подешевшав одразу на 6 грн, пише РБК-Україна.

В мережі UPG вартість бензину UPG 100 знизилася на 6 грн – до 87,9 грн/л. Звичайний А-95 втратив 4 грн – до 76,9 грн/л, преміум – також 4 грн, до 78,9 грн/л. Вартість дизелю опустилася до 91,78 грн/л.

В мережі OKKO в суботу знизили ціни на 3 грн на всі марки бензину та дизелю: нова ціна на А-95 становить 81,9 грн/л, на преміум – 84,9 грн/л, а вартість дизельного пального опустилася до позначки 96,9 грн/л.

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В мережі WOG суботні знижки також фіксують на рівні 3 грн на кожному літрі. А-95 відпускають по 81,9 грн/л, преміум – по 84,9 грн/л, дизельне пальне – по 96,9 грн/л.

В усіх трьох мережах – UPG, OKKO та WOG – автогаз подешевшав на одну гривню – до 61,9 грн/л.

Тим часом Ukrnafta та SOCAR у вихідні залишили ціни на тому ж рівні, що й напередодні в п’ятницю.

Ціни на нафту – останні новини

Вартість пального на АЗС безпосередньо пов’язана з цінами на нафту, які наразі знижуються. Аналітики очікують значний її профіцит на ринку наступного року. Тож вартість марки Brent до кінця 2027 року може дійти до 78 доларів за барель.

Цьогорічний експорт російської нафти перевищує всі середньорічні показники з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зростання даних обсягів сприяє формуванню надлишку пропозиції, який визначатиме стан нафтового ринку наступного року. В той же час загальна вартість російських нафтових відвантажень знизилася до двомісячного мінімуму.

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