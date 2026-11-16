У світі утвориться надлишок нафти: аналітики прогнозують падіння цін, - Bloomberg

Різниця між світовим видобутком нафти та попитом може сягнути 2 млн барелів на добу.

Наступного року світовий ринок нафти зіткнеться зі "значним профіцитом", який спричинить зниження цін. За прогнозом аналітиків в Goldman Sachs Group Inc, до кінця 2027 року вартість нафти Brent може знизитися до 78 доларів за барель, пише Bloomberg.

За оцінками банку, у 2027 році пропозиція нафти перевищуватиме кінцевий попит на 2 млн барелів на добу. При цьому прогноз вже враховує можливі перебої з постачанням, зазначили аналітики банку.

За їхніми оцінками, ф'ючерси на нафту марки Brent у наступному році коштуватимуть у середньому 88 дол. за барель, а до кінця року подешевшають до 78 дол. Це відбудеться в міру поступового зниження надбавки до ціни, зумовленої ризиками перебоїв із постачанням.

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У Міжнародному енергетичному агентстві, що базується в Парижі, минулого тижня повідомили, що світовий ринок нафти вперше від початку конфлікту між США та Іраном переходить до профіциту.

"За нашим базовим сценарієм, постачання з Близького Сходу зросте вище середнього рівня 2025 року завдяки подальшій адаптації за рахунок перекачування нафти з танкера на танкер та розширення трубопровідної мережі, тоді як зростання пропозиції в інших регіонах зупиниться", - зазначили аналітики Goldman.

У понеділок, 16 листопада, ціна нафти марки Brent коливалася поблизу 96 дол. за барель. Найвищого цього року рівня понад 126 дол. за барель еталонна марка досягла в квітні, що стало найвищим внутрішньоденним показником від 2022 року. Від початку року середня ціна становить близько 91 дол.

Оскільки конфлікт затягується, кілька виробників у регіоні заявили про плани збільшити потужність трубопроводів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

"Оскільки виробники Перської затоки інвестують у трубопроводи, що оминають Ормузьку протоку й транспортують нафту безпосередньо до Оманської затоки, Червоного чи Середземного моря, ми очікуємо, що протягом наступного року пропускна здатність трубопроводів збільшиться на 3,8 млн барелів на добу", - зазначили аналітики.

Китай, як найбільший у світі імпортер нафти, навряд чи зможе підтримати ціни на сировину. За оцінками аналітиків, тривале скорочення споживання автомобільного пального призведе до зменшення попиту на 400 тис. барелів на добу.

"Ми оцінюємо, що загальний попит Китаю на нафту досяг піку у 2025 році", - додали в Goldman Sachs.

Нафта у світі - останні новини

13 листопада повідомлялося, що РФ продає свою нафту з рекордними за три роки знижками. Це відбувається на тлі скорочення закупівель російської сировини з боку Індії та відновлення поставок із Близького Сходу.

11 листопада стало відомо, що Туреччина, яка є одним з головних покупців нафти в Росії, виявила близько 135 мільйонів барелів "чорного золота" у двох нових родовищах на південному сході країни.

Раніше, 9 листопада, ціни на нафту знизилися після того, як президент США Дональд Трамп применшив імовірність нових ударів по Ірану.

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