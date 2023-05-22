Через обстріли російських загарбників ЗАЕС вже всьоме від початку окупації станції переходить в режим блекауту.

На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут, у зв’язку з чим "Енергоатом" заявляє про можливість аварії з радіаційними наслідками для всього світу.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Зазначається, що внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів о 05:26 сьогодні, 22 травня, відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована Запорізька АЕС.

"Вже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту", - зауважили в "Енергоатомі".

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Так, після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.

"Запасу пального для них вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався. В разі неможливості поновити зовнішнє живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - наголосили у компанії.

Підкреслюється, що подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на станції нелегітимного та непідготовленого окупаційного керівництва, яке не несе жодної відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до невиправного.

"Саме тому Запорізьку АЕС негайно мають повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Наразі для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти!", - йдеться у повідомленні.

У "Енергоатомі" підкреслили, що ядерний тероризм Росії має бути негайно зупинений, а загарбники мають покинути територію станції та її міста-супутника Енергодар.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція вже рік перебуває в російській окупації. Станція неодноразово опинялася на межі катастрофи через дії окупантів.

Станом на 16 травня 2023 року повідомлялося про те, що росіяни на ЗАЕС жорсткіше контролюють атомників.

Станом на 19 травня 2023 року російські війська окопалися на українській ЗАЕС. Повідомлялося, що загарбники облаштовують оборонні рубежі в районі станції.

21 травня 2023 року в "Енергоатомі" попередили, що окупація ЗАЕС завершиться Чорнобильською катастрофою. Президент "Енергоатому" Петро Котін зазначив, що на ЗАЕС є шість реакторів з ядерним паливом та шість заповнених басейнів відпрацьованого палива. Він наголосив, що залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми".

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