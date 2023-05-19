Загарбники облаштовують оборонні рубежі в районі станції.

Очевидці повідомили, що в останні тижні російські окупаційні війська посилювали оборонні позиції в районі Запорізької атомної електростанції. Росіяни очікують контрнаступ ЗСУ в регіоні.

Видання Reuters пише, що навколо міста вириті нові траншеї і встановлено більше мін. Камери спостереження на станції спрямовані на північ через водосховище в бік території, контрольованої Україною.

Росіяни вже кілька місяців облаштовують вогневі позиції на деяких будівлях станції. Для можливої боротьби з дронами встановлені мережі.

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Заходи, описані двома українцями, які працюють на електростанції, і двома іншими жителями міста Енергодар, підкреслюють ризики, які війна представляє для безпеки об'єкта.

Джерела говорили на умовах анонімності через побоювання за свою безпеку в місті, окупованому Росією.

Російська державна Атомна енергетична компанія "Росатом" заявила, що будь-які можливі військові дії України становлять загрозу ядерній безпеці, і що обладнання станції обслуговується належним чином.

Деякі експерти атомної галузі заявили, що вони стурбовані, і попередили, що будь-яка шкода станції може мати важкі наслідки для людей, навколишньої території, війни та світової атомної галузі.

"Ядерні реактори не були призначені для зон бойових дій, і я не вірю, що вони можуть бути безпечними або надійними в зоні бойових дій", — сказав директор аналітичного центру "Ініціатива щодо зменшення ядерної загрози" Ніколас Рот.

Петро Котін, глава українського агентства з атомної енергії "Енергоатом", заявив, що він не вірить, що українські сили почнуть атаку безпосередньо на об'єкті, і замість цього можуть спробувати змусити росіян відступити, перерізавши лінії постачання.

Але міжнародне співтовариство стурбоване тим, що атомна електростанція з шістьма реакторами, найбільша в Європі, може бути залучена в бойові дії, тим більше що військові аналітики очікують, що Україна спробує відтіснити російські війська в Запорізькій області.

Ядерний спостерігач ООН каже, що військова присутність і активність в регіоні зростають, що підкреслює необхідність термінових дій. Він уже кілька місяців попереджає про небезпеку великої аварії на станції.

Агентство планує в кінці цього місяця представити Раді Безпеки ООН угоду між Росією і Україною щодо захисту об'єкта.

В Японії, де трохи більше десяти років тому землетрус і цунамі перервали подачу електроенергії на АЕС "Фукусіма", що призвело до розплавлення реакторів, уряд заявив, що уважно стежить за Запорізькою областю.

"Ми вважаємо, що це тривожна ситуація, і ми уважно спостерігаємо за нею", — сказав директор відділу політики в галузі ядерної енергетики Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії Сатору Ясураока.

У квітні Японія виділила наглядовому органу ООН 2 мільйони євро, щоб допомогти забезпечити безпеку Запорізької атомної електростанції.

Котін сказав, що найбільша загроза безпеці на станції полягає в тому, що бойові дії можуть перерізати останню зовнішню лінію електропередачі, необхідну для охолодження реакторів станції. Коли це станеться, тільки резервні дизель-генератори стануть на шляху розплавлення.

"Якщо всі насоси зупиняться, у вас буде від півтори години до трьох днів, і у вас буде крах", — сказав Котін.

Резервні генератори вже включалися шість разів на короткі проміжки часу, коли електрика відключалася через обстріли, в яких Росія і Україна звинувачували один одного.

Котін підрахував, що за останні місяці чисельність російських військовослужбовців на станції збільшилася з 500 до 1500 осіб. Він не може отримати доступ до об'єкта, який більше не працює, але все ще має мережу контактів.

Чотири джерела повідомили, що час від часу чули вибухи, які, на їхню думку, надходили від бродячих тварин, які наступали на міни. Один з робітників бачив трасуючі кулі, випущені по нічному небу з даху одного з корпусів станції, ймовірно, по безпілотнику.

У той час як нарощування військ і додаткова оборона вказують на те, що окупаційні сили вкопалися, є також ознаки того, що росіяни доглядають за шляхами відходу.

Станція розташована на південному березі Каховського водосховища, яке служить природною перешкодою на півночі від контрольованих Україною земель.

Станція і місто Енергодар з'єднані однією головною дорогою з Мелітополем, найбільшим окупованим Росією містом на південному сході Запорізької області, який забезпечує Росії сухопутний коридор на окупований Кримський півострів.

Котін сказав, що російським військам доведеться відступити, якщо буде здаватися, що ця дорога буде відрізана. Він додав, що, на його думку, російські війська вже проводили на заводі навчання з відходу.

"На мій погляд, вони готуються до евакуації, тому звозять все в одне місце, щоб бути готовими все взяти і вибратися звідти", — сказав він.

Два джерела в Енергодарі заявили, що цього місяця вони бачили, як російські сили вивозили в ящиках рентгенівське, лабораторне та інше обладнання з лікарні, а також обладнання із закритих українських банків у місті Енергодар.

Україна оголосила про плани провести велику операцію з повернення окупованих земель найближчим часом, і очікується, що вона завдасть удару на півдні через його стратегічну важливість як моста до Криму і Чорного моря.

Росія побудувала укріплення, що тягнуться від західної частини Росії до Криму, а траншеї особливо великі на шляху від українських земель на південь до Мелітополя, що говорить про те, що Москва очікує нападу саме там.

Москва стверджує, що атомна станція, яка до війни забезпечувала п'яту частину потреби України в електроенергії, тепер належить Росії після того, як у вересні 2022 року лідер Кремля Володимир Путін оголосив частково окуповане Запоріжжя російською землею разом з трьома іншими українськими областями.

Російські офіційні особи оголосили про евакуацію з прифронтових районів Запорізької області, в тому числі з Енергодара. Кажуть, звідти евакуювали вже понад 1500 людей.

Всі реактори АЕС були зупинені до вересня 2022 року, а кількість робітників скоротилася з приблизно 11 тисяч українських співробітників до війни до приблизно 6 тисяч, повідомляє Енергоатом.

Близько 2700 осіб підписали контракти з російською дочірньою компанією "Росатома", яка, за словами Москви, зараз управляє станцією. Минулого тижня "Енергоатом" заявив, що Росія планує евакуювати з об'єкта понад 3 тисячі робітників.

Окупація Запорізької АЕС - останні новини

Запорізька атомна електростанція вже рік перебуває в російській окупації. За цей час станція неодноразово опинялася на межі катастрофи через недбалість росіян, які перетворили її на військову базу.

У травні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що на території АЕС збільшилася кількість російських військ, а фахівці агентства на станції, постійно чують обстріли. Він зазначив, що ситуація навколо станції стає непередбачуваною і небезпечною.

У свою чергу розвідка Великобританії повідомила, що окупанти обладнали вогневі точки на дахах реакторних споруд. На їхню думку, це модет говорити про те, що россяни готові вести бої на території Запорізької АЕС.

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