ЗАЕС проходила перший етап трагедії на станції "Фукусіма-1" шість разів.

У НАЕК "Енергоатом" бояться, що російська окупація Запорізької АЕС може призвести до масштабної аварії з викидом радіації.

"Рівень божевілля у цих окупантів різний", – заявив президент компанії Петро Котін в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, на станції шість реакторів з ядерним паливом та шість заповнених басейнів відпрацьованого палива. Він наголосив, що залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми". Котін нагадав, що за час окупації на ЗАЕС було шість відключень станції від української мережі.

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"Це ніби перший етап події, яка сталася на Фукусімі", – пояснив президент "Енергоатому".

Зокрема, перед катастрофою японська станція через землетрус втратила зовнішнє живлення. Вже через 30 хвилин прийшло цунамі, внаслідок якого затонули й перестали працювати всі дизельні генератори, які підтримували живлення.

"У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів", – зазначив Котін.

Ситуація на ЗАЕС

Українські ЗАЕС вже понад рік перебуває під окупацією російських загарбників. За цей час станція неодноразово опинялася на межі катастрофи через недбалість росіян - вони перетворили її на військову базу.

У травні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі розповідав, що на території АЕС збільшилася кількість військ РФ, а фахівці агентства на станції постійно чують обстріли. За його словами, ситуація там стає непередбачуваною і небезпечною.

Водночас за даними британської розвідки, росіяни обладнали вогневі точки на дахах реакторних споруд. Це може свідчити про те, що росіяни готові вести бої на території Запорізької АЕС.

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