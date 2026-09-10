Іранські танкери, уражені США, були пов’язані з тіньовим флотом Росії: в ОП розкрили деталі

Три з уражених суден використовувалися для перевезення російської нафти.

Три із п’яти іранських танкерів, які уразили США 8 вересня, мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом - "Kaviz", "Charminar" і "Riesco". Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в переданому коментарі УНІАН.

Він зазначив, що вони використовувалися для перевезення російської нафти в умовах санкцій, заходили в російські порти.

"Kaviz" ходив в Усть-Лугу та Новоросійськ, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи відстеження AIS. Судно було пов’язане з Fractal Marine DMCC - компанією, яку називають одним із ключових операторів російського тіньового флоту у перші роки після запровадження нафтових санкцій", - розповів Власюк.

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За його словами, друге уражене судно "Charminar" заходило до Усть-Луги, Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга. "Після санкцій Великої Британії проти Fractal Marine пов’язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, але самі операції з російською нафтою продовжилися. При цьому Charminar пов’язаний із судноплавною імперією, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані - Hossein Shamkhani (іранський нафтовий магнат), яка одночасно працює з іранською та російською нафтою", - додав він.

Власюк наголосив, що третє судно "А Riesco" це демонстрація того, як працює ця система: танкер перевозив і російську, і іранську нафту, зокрема, через перевалки з іншими підсанкційними танкерами.

Уповноважений президента з питань санкційної політики наголосив, що усі три судна перебувають під санкціями України та США, а "Kaviz" ще й під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Він підкреслив, що російський та іранський тіньові флоти перетинаються через судна, менеджерів, посередників і нафтові маршрути, тому реакція на їхня діяльність повинна бути жорсткою, незалежно від того, під чиїм прапором і в чиїх інтересах вони формально працюють.

"Тіньовий флот дедалі більше сприймається як реальна загроза, а не як формальна проблема дотримання санкцій. Для України це принципово важливий підхід: санкції мають працювати не на папері, а фізично позбавляти підсанкційні держави можливості заробляти на нафті та фінансувати війну", - наголосив Власюк.

Як відомо, Центральне командування Збройних сил США поінформувало, що 8 вересня американські військові знищили п'ять іранських танкерів із сирою нафтою: чотири – в Оманській затоці - Kaviz, Charminar, Horizon 1 і Riesco, а ще один – біля острова Харк – танкер Derya. Т

Це відповідь США на дві спроби Корпусу вартових ісламської революції уразити балістичними ракетами американський військовий корабель.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в червні 2026 року Рада Європейського Союзу вдарила новими санкціями по Росії - обмеження стосувалися ВПК та "тіньового флоту".

Ці заходи ще більше обмежують російський військово-промисловий комплекс, зменшуватимуть енергетичні доходи Росії шляхом звуження екосистеми тіньового флоту, зриватимуть гібридні загрози і перешкоджатимуть поширенню російської державної пропаганди, що виправдовує агресивну війну. Крім того, викриватимуться випадки систематичних репресій і порушень прав людини у Росії, а також постійні ігнорування положень Конвенції ї про заборону хімічної зброї.

Як повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, ці санкції схвалено з метою посилення тиску на Росію для припинення війни.

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