Один з головних експортерів нафти відновлює поставки Ормузькою протокою

Обсяги поставок нафти з країни відновилися майже до двох третин від рівня минулого року.

Кувейт вийшов на показники експорту близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу, зокрема шляхом перекачування з судна на судно за межами Ормузької протоки, передає Bloomberg.

Державна нафтова компанія Kuwait Petroleum Corp. використовує для перевезення нафти як власні танкери, так і зафрахтовані судна, у міру відновлення потоків нафти Ормузькою протокою.

Хоча покупцям й доводиться платити більше за постачання сирої нафти KPC за межі Перської затоки, щоб компенсувати транзитні ризики, але обсяги поставок відновилися майже до двох третин від 1,6 мільйона барелів на день, які країна експортувала в середньому минулого року, оскільки все більше танкерів знаходять шляхи для проходження через Ормуз.

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Оцінки щоденних потоків через протоку від провідних аналітиків різняться. В Vitol Group їх оцінюють приблизно в 10 мільйонів барелів, включаючи 9 мільйонів сирої нафти, тоді як Macquarie Group Ltd. оцінила обсяги приблизно в 7 мільйонів барелів сирої нафти та очищеного палива на день. Це все ще менше половини від 20 мільйонів барелів на день, які проходили водним шляхом до війни.

Поставки продовжуються, навіть попри те, що відновлення бойових дій між США та Іраном завершило період відносного спокою, загрожуючи новими перебоями в енергетичних потоках через водний шлях. Контроль над Ормузькою протокою залишається ключовим предметом суперечок. Іран заявив, що угода з Оманом про управління судноплавством через протоку неминуча.

У зв'язку з тим, що Вашингтон і Тегеран опинилися в глухому куті, виробники Перської затоки дедалі активніше використовують перекачування з судна на судно – так звану човникову торгівлю. Експортери також розглядають трубопроводи, що повністю обходять протоку. Кувейт оцінює альтернативні маршрути для експорту сирої нафти трубопроводами через Саудівську Аравію та ОАЕ.

Кувейт також планує збільшити обсяги переробки на нафтопереробних заводах, щоб збільшити постачання палива, оскільки ринки таких продуктів, як дизельне паливо, залишаються напруженими.

Блокування Ормузької протоки – головні новини

З кінця серпня триває зростання вартості нафти, викликане черговим загостренням на Близькому Сході. США завдали удару по іранському острову Ларак в Ормузькій протоці, у відповідь на що Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії.

Відповідно, рух суден Ормузькою протокою на початку місяця впав до критично низьких рівнів після того, як 1 вересня Іран уразив тут ракетами два нафтові супертанкери.

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