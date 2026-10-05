Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень, – Reuters

Протягом 12 місяців до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану середній обсяг експорту сирої нафти з регіону становив близько 18 млн барелів на добу.

Показники експорту нафти з країн Перської затоки протягом половини вересня перевищували довоєнні рівні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані про судноплавство.

Семиденний середній показник експорту сирої нафти з регіону станом на 30 вересня становив 18,3 млн барелів на добу. У вересні обсяги експорту перевищували довоєнний рівень протягом 14 днів. До цього показника увійшли постачання нафти з країн Перської затоки через Ормузьку протоку, через Червоне море, а також з терміналів і в межах перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці.

Як свідчать дані Kpler, раніше обсяги поставок досягали або перевищували довоєнний рівень упродовж кількох днів у червні та липні – після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння, термін дії якого згодом завершився.

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Протягом 12 місяців до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану середній обсяг експорту сирої нафти з регіону становив близько 18 млн барелів на добу.

Нещодавній сплеск експорту був зумовлений збільшенням завантажень нафти Саудівською Аравією як із портів на Червоному морі, так і з портів у Перській затоці. Це сталося через три тижні після атаки на нафтопровід East-West.

Для досягнення цього результату знадобилося більше супертанкерів, які перевозять нафту через Ормузьку протоку. За словами фахівців, можливості перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці вже досягли граничного рівня.

Державна іракська танкерна компанія та деякі нафтопереробні компанії зафрахтували танкери для завантаження нафти Basrah безпосередньо в протоці після того, як у серпні Багдад отримав дозвіл Ірану на проходження іракських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Компанія Vortexa також повідомила про відновлення постачань нафти з країн Перської затоки. За її даними, 14-денний середній показник експорту сирої нафти та конденсату з Близького Сходу сягнув 18,6 млн барелів на добу, перевищивши сезонний середній показник за останні 10 років і повернувшись до рівня, що спостерігався до початку конфлікту.

"Більша частина зростання порівняно з попереднім місяцем, зафіксованого у вересні, припадає на Саудівську Аравію, яка нарощує експорт, щоб відвоювати частку ринку в інших країн Близького Сходу", – сказав ринковий аналітик Ксав’є Тан.

За його словами, збільшення постачання з Близького Сходу допоможе послабити дефіцит на нафтовому ринку, особливо для азійських нафтопереробних компаній.

Водночас, як зазначає Reuters, атаки на танкери та логістичні обмеження ставлять під сумнів перспективи збереження високих обсягів постачань.

За даними компанії з морського управління ризиками Marisks, судна, які проходять через Ормузьку протоку, стикаються з "підвищеною та дедалі більш непередбачуваною кінетичною загрозою" через різке зростання інтенсивності руху.

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Кувейт наростив експорт сирої нафти приблизно до 1 млн барелів на добу, зокрема завдяки перевалці нафти з одного судна на інше за межами Ормузької протоки. Державна нафтова компанія Kuwait Petroleum Corp. для транспортування нафти використовує як власний танкерний флот, так і зафрахтовані судна.

Нагадаємо, нафта стрімко дорожчала з кінця серпня на тлі чергового загострення ситуації на Близькому Сході. На початку вересня рух суден через Ормузьку протоку скоротився після того, як Іран уразив ракетами нафтові супертанкери.

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