Зазначається, що трейдери побоюються перебоїв у постачанні газу через посилення боїв.

Ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня цього року. Причиною різких змін на ринку стало повідомлення про те, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу в російській Суджі.

Видання Bloomberg пише, що еталонні ф'ючерси підскочили на 5,8% до 38,79 євро за мегават-годину. Неофіційний російський військовий блог "Рибар" повідомив, що ЗСУ захопили газозабірний пункт у районі прикордонного міста Суджа на території Росії. Офіційних повідомлень із цього приводу не було.

Трейдери були напоготові, побоюючись збоїв у роботі транзитного пункту, оскільки бойові дії на кордоні з Україною посилюються. Будь-яке припинення поставок, найімовірніше, викличе стрибок цін, що позначиться на споживачах і промисловості, оскільки Європа продовжує виходити з енергетичної кризи, спричиненої війною.

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Оператор газотранспортної системи України повідомив, що транзит у четвер буде в межах норми. Наразі незрозуміло, чи буде "Газпром" постачати через Суджу, якщо вона дійсно захоплена Україною.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 5,3% до 38,62 євро за мегават-годину до 17:53 в Амстердамі. З початку сезону накопичення запасів у квітні контракт подорожчав приблизно на 40%.

Варто зазначити, що Суджа - єдиний пункт приймання російського трубопровідного газу, що йде в Європу через Україну, після того, як інший великий пункт приймання, Сохранівка, було виведено з експлуатації в травні 2022 року.

ЗСУ захопили станцію "Суджа" - головні новини

6 серпня стало відомо про новий "прорив" українсько-російського кордону в районі Курської області.

При цьому російські Z-пабліки повідомили про "захоплення ЗСУ" газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

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