Болгарська державна компанія подала до суду на російського монополіста у зв'язку із порушенням контракту у 2022 році.

Болгарська державна газова компанія "Булгаргаз", як і попереджала, почала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому". Найбільша болгарська газорозподільна компанія вимагає компенсації в розмірі 400 мільйонів євро (432,76 мільйона доларів) за порушення контракту в 2022 році, пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії.

Болгарська компанія почала розгляд 8 липня перед початком Арбітражного суду Міжнародної торгової палати в Парижі, оскільки російська компанія не відповіла на її пропозицію мирової угоди: "Після того, як російська сторона не вжила дій для вирішення питання в позасудовому порядку, "Булгаргаз" вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", – йдеться у заяві.

Зазначається, що минулого року "Газпром" призупинив довгостроковий контракт "Булгаргаз", який охоплював 90% обсягів природного газу, що поставлявся болгарською компанією споживачам. Російський монополіст припинив постачання природного газу "Булгаргаз" наприкінці квітня 2022 року.

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Російський газ

Міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов заявляв, що державна компанія "Булгаргаз" вимагатиме від російського "Газпрому" 400 мільйонів євро компенсації за припинення поставок газу.

На початку повномасштабної війни Володимир Путін оголосив, що Росія прийматиме оплату за поставлений в Європу газ у рублях. У Болгарії відмовилися це робити. Однак Болгарія відмовляється виконувати вказану умову. В якості альтернативи російському газу Болгарія вела переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу через термінали СПГ в Греції та Туреччині.

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