Вони хочуть отримати від російської компанії відшкодування.

Болгарська державна компанія "Булгаргаз" вимагатиме від російського "Газпрому" 400 мільйонів євро компенсації за припинення поставок газу.

Про це заявив міністр енергетики країни Володимир Малінов під час брифінгу, повідомляє прес-служба Міненерго. "Після більш ніж двох років серйозних затримок нове керівництво "Булгаргаз" вирішило вимагати від ТОВ "Газпром експорт" відшкодування збитків у розмірі 400 мійльнів євро", - сказав він.

Він нагадав, що Росія припинила поставляти газ компанії ще у квітні 2022 року. "У разі, якщо претензія не буде задоволена добровільно в короткостроковій перспективі, "Булгаргаз" подасть арбітражну справу до Міжнародного арбітражного суду в Парижі", - підкреслив міністр.

Відео дня

Припинення поставок газу "Газпромом": що відомо

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Путін оголосив, що тепер Росія прийматиме оплату за поставлений в Європу газ у рублях. У Болгарії відмовилися це робити.

У 2023 році стало відомо, що Сербія та Болгарія будують газопровід. Вже у грудні стало відомо, що будівництво завершили. Річна потужність газопроводу становить 1,8 мільярда кубічних метрів. Зазначалося, що цього достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.

Вас також можуть зацікавити новини: