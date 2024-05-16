Болгарська державна компанія "Булгаргаз" вимагатиме від російського "Газпрому" 400 мільйонів євро компенсації за припинення поставок газу.
Про це заявив міністр енергетики країни Володимир Малінов під час брифінгу, повідомляє прес-служба Міненерго. "Після більш ніж двох років серйозних затримок нове керівництво "Булгаргаз" вирішило вимагати від ТОВ "Газпром експорт" відшкодування збитків у розмірі 400 мійльнів євро", - сказав він.
Він нагадав, що Росія припинила поставляти газ компанії ще у квітні 2022 року. "У разі, якщо претензія не буде задоволена добровільно в короткостроковій перспективі, "Булгаргаз" подасть арбітражну справу до Міжнародного арбітражного суду в Парижі", - підкреслив міністр.
Припинення поставок газу "Газпромом": що відомо
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Путін оголосив, що тепер Росія прийматиме оплату за поставлений в Європу газ у рублях. У Болгарії відмовилися це робити.
У 2023 році стало відомо, що Сербія та Болгарія будують газопровід. Вже у грудні стало відомо, що будівництво завершили. Річна потужність газопроводу становить 1,8 мільярда кубічних метрів. Зазначалося, що цього достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.