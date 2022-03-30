Болгарія відмовляється від оплати російського газу в рублях.
Про це пише Reuters з посиланням на представника уряду Болгарії.
"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення чинних договорів, в яких чітко зазначено, що платежі мають проводитися в євро або доларах США, не допускається", - сказав представник країни.
Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб газу завдяки імпорту російського "Газпрому", пише видання. В якості альтернативи російському газу Болгарія веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу через термінали СПГ в Греції та Туреччині.
Росія вимагає оплату в рублях:
Президент країни-окупанта РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ у російських рублях.
Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.
Ряд країн відмовилися виконувати цю вимогу. Так, австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.
Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро".
А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще більш лаконічним: "В Європі не платитиме рублями за газ ніхто".
Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть платити за російський газ в рублях.
Війна проти України:
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- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.