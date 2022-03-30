Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі імпортом російського "Газпрому".

Болгарія відмовляється від оплати російського газу в рублях.

Про це пише Reuters з посиланням на представника уряду Болгарії.

"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення чинних договорів, в яких чітко зазначено, що платежі мають проводитися в євро або доларах США, не допускається", - сказав представник країни.

Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб газу завдяки імпорту російського "Газпрому", пише видання. В якості альтернативи російському газу Болгарія веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу через термінали СПГ в Греції та Туреччині.

Росія вимагає оплату в рублях:

Президент країни-окупанта РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ у російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Ряд країн відмовилися виконувати цю вимогу. Так, австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки "контрактом не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще більш лаконічним: "В Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть платити за російський газ в рублях.

Війна проти України: