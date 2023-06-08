Поставки газу були зупинені після того, як Болгарія відмовилася здійснювати розрахунки з агресором в російських рублях.

Міненерго Болгарії готує арбітражний позов до Російської державної газової компанії "Газпром" за припинення поставок газу в квітні 2022 року.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики уряду Россен Христов, зазначивши при цьому, що поставки були зупинені після того, як Болгарія відмовилася здійснювати розрахунки з агресором в російських рублях, повідомляє Euractiv.com.

Болгарія і Польща стали першими державами-членами ЄС, які постраждали від припинення поставок газу з Росії після того, як відмовилися платити в російських рублях в порушення контрактів, номінованих в доларах.

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Уряд Румена Радева довгий час намагався домовитися про відновлення поставок, у зв'язку з чим Міжнародний арбітражний юрист методі Байкушев розкритикував уряд Болгарії за його пасивність по відношенню до "Газпрому" і попередив, що Росія може використовувати справу про гібридну операцію для дестабілізації нового прозахідного уряду.

"Мене турбує, що одна з атак на новий уряд може виходити від "Газпром експорту", який (в першу чергу) пред'явить позов Болгарії. Очевидно, що у Російської Федерації немає проблем з проведенням цієї гібридної операції, незалежно від того, чи програють таку справу", - зазначив адвокат.

Як йдеться в матеріалі, Росія могла б використовувати судовий процес як гібридну атаку на Болгарію, тому що проросійські голоси могли б піднести його як ризик, що виходить від прозахідних політиків, які відмовилися платити за путінський газ в рублях.

Аналогічний проросійський наратив був використаний відразу ж після припинення поставок проросійськими журналістами, експертами та політичними лідерами, які зображували Болгарію повністю залежною від рішення Кремля.

Позови проти "Газпрому"

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" в міжнародному арбітражному трибуналі в Стокгольмі.

9 лютого 2023 року найбільша компанія Європи подала до суду на "Газпром". ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значної недопоставки природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році.

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