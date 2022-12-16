З 1 жовтня "Газпром" на 30% скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові.

Президент Молдови Майя Санду звинуватила "Газпром" у невиконанні контрактних зобов'язань з постачання необхідних Республіці обсягів газу.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу TVR MOLDOVA, нагадавши, що з 1 жовтня "Газпром" на 30% скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові - до 5,7 млн куб. м - при потребах Республіки в 8,06 млн куб. м.

У російській компанії пояснили це технічними проблемами, пов'язаними з обмеженням транзиту через Україну.

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1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Наприкінці листопада 2022 року позов проти "Газпрому" подав найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper. Uniper зазнала $12,3 млрд збитків через заміну російських поставок, що припинилися з кінця серпня, нагадують в агентстві.

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через недопоставки газу.

14 грудня 2022 року Молдова заявила про те, що подає позов проти "Газпрому".

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