Німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через недопоставки газу.

Як повідомляє Reuters, частка RWE в поставках російського газу була досить низькою і до 2023 року вона склала еквівалент 15 ТВт-год.

Як зазначається в матеріалі, з початку російського військового вторгнення в Україну, ця цифра скоротилася до 4 ТВт-год.

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Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Наприкінці листопада 2022 року позов проти "Газпрому" подав найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper. Uniper зазнала $12,3 млрд збитків через заміну російських поставок, що припинилися з кінця серпня, нагадують в агентстві.

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