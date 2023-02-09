ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значної недопоставки природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Про це повідомляє прес-служба ČEZ, компанія подала заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати: вимагає компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

"ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт", подавши заяву про арбітраж за правилами Міжнародної торгової палати (ICC). ČEZ прагне відшкодувати збитки на суму близько 1 млрд чеських крон, що виникли внаслідок значної недопоставки природного газу ТОВ "Газпром експорт" у 2022 році. Арбітраж проходить в Женеві та буде розглядатися арбітражним трибуналом у складі трьох членів", - йдеться в повідомленні.

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ČEZ

ČEZ (чес. Skupina ČEZ České Energetické Závody) - конгломерат 96 компаній, 72 з яких розташовані в Чехії. Їх ключовою областю діяльності є виробництво і дистрибуція електроенергії, в тому числі на АЕС Дуковани і АЕС Темелін.

Крім Чехії, інтереси ČEZ представлені в Болгарії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині та Туреччині. ČEZ є найбільшою публічною компанією в Центральній та Східній Європі, уряду Чехії належить 70% акцій.

Суди проти "Газпрому"

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у Міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня 2022 року.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

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