Російський Мінфін вже зменшив план надходжень до бюджету від експорту нафти та газу на понад 2 трильйони рублів.

Нафтогазові доходи російського бюджету у липні становили 787,3 млрд рублів, що на 28% менше, ніж у липні 2024 року, повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

Зазначається, що падіння надходжень від експорту нафти та газу до російського бюджету фіксується вже третій місяць поспіль. За підсумками 7 місяців 2025-го у порівнянні з аналогічним періодом минулого року нафтогазові доходи РФ просіли на 19%, або на 1,2 трлн рублів, до 5,52 трильйона рублів.

Ще більше суттєво у липні впали надходження до російського бюджету від податку на видобуток корисних копалин, а саме - на 38% у порівнянні з липнем 2024 року, до 634,1 мільярда рублів. З цієї суми 543,4 млрд рублів заплатили нафтові компанії - на 36% менше, ніж у липні 2024 року.

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Російський бюджет отримує менше грошей від продажу нафти та газу через здешевлення вартості "чорного золота", зниження обсягу експорту газу "Газпрому" до ЄС, а також міцний рубль.

Ця динаміка змусила Мінфіну коригувати кошторис. Спочатку російський Мінфін планував зібрати в поточному році 10,94 трлн нафтогазових доходів, з яких 1,8 трлн мали поповнити Фонд національного добробуту. Кошти зазначеного фонду, як відомо, використовуються на фінансування російсько-української війни.

Тепер російський Мінфін розраховує отримати лише 8,32 трильйона нафтогазових рублів. Це змусить уряд продовжити витрачати кошти з Фонду національного добробуту, який з початку повномасштабного вторгнення скоротився майже втричі – до близько 4 трильйонів рублів.

Економіка Росії та російсько-українська війна

Зниження цін на нафту призвело до рекордного зростання дефіциту бюджету Росії. У першому півріччі 2025 року "дірка" у кошторисі склала 3,7 трильйона рублів, що в 6 разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Через падіння цін на нафту та рекордні витрати на війну російський Фонд національного добробуту може спорожніти вже наступного року.

На тлі зниження нафтогазових доходів Володимир Путін заговорив про скорочення витрат на війну вже у 2026 році. Втім поки це лише слова.

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