За шість місяців дефіцит російського бюджету досяг річного плану.

Дефіцит бюджету Російської Федерації за перше півріччя 2025 року склав 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну. Зазначається, що за підсумками другого кварталу 2025 року "діра" у бюджеті країни-агресорки була на 78% більшою, ніж у першому, через зниження нафтогазових доходів.

"Дефіцит держбюджету встановив антирекорд у другому кварталі", – зазначає провідний аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова.

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Видання констатує, що за 6 місяців поточного року російський Мінфін витратив приблизно половину з того, що запланував на рік: 21,3 із 42,3 трильйонів рублів. Доходів же він отримав менше половини – 17,6 трлн рублів із закладених у бюджеті 38,5 трлн рублів.

"За пів року дефіцит виявився таким, який Мінфін запланував за підсумками всього року (3,8 трлн руб., або 1,7% ВВП). На початку року він сподівався звести бюджет з "дірою" втричі меншою: 1,2 трлн руб., або 0,5% ВВП, але восени збирається знову правити його з урахуванням актуальних даних", – зазначають журналісти.

При цьому перспективи доходів бюджету викликають в експертів дедалі більше тривоги. Нафтогазові доходи залежать від цін на нафту і курсу рубля, який поки що залишається міцним, хоча більшість експертів очікує його ослаблення.

Але 73% доходів – не нафтогазові. Російський Мінфін зазначає, що їхнє надходження йде за графіком. Проте темпи їх зростання можуть сильно сповільнитися через гальмування економіки та інфляції, зазначає професор ВШЕ, колишній заступник міністра фінансів Олег В’югін.

Економіка Росії та російсько-українська війна

Як повідомляв УНІАН, через падіння цін на нафту та рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту, який витрачається на фінансування бойових дій, може бути вичерпано вже наступного року.

Тим часом нафтогазові доходи РФ у червні впали на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У січні-червні доходи від продажу нафти та газу скоротилися майже на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 4,73 трильйона рублів.

Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну вже наступного року. За його словами, скорочення видатків триватиме три роки.

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