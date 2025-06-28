Цей крок зроблено на тлі зупинки економічного зростання Росії.

Російський диктатор Володимир Путін має намір скоротити військові витрати після того, як кремлівські чиновники попередили, що Росія перебуває "на межі рецесії".

Як пише The Telegraph, Путін заявив, що почне скорочувати витрати на оборону 2026 року, а загалом скорочення діятиме три роки.

Коментуючи наміри НАТО наростити витрати на оборону до 5% ВВП, Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".

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"Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?", - додав він.

Видання зазначило, що свої плани Путін озвучив після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".

На тлі війни проти України, видання зазначило, що Кремль запропонував високу заробітну плату і щедрі бонуси за вступ на службу солдатам, щоб поповнити ряди на передовій.

"Хоча військово-промисловий комплекс виграв від збільшення державних видатків, галузі приватного сектору постраждали від зниження попиту, зростання витрат і великого боргового ризику через захмарні процентні ставки", - написало видання.

До того ж майбутні витрати РФ можуть включати витрати на реінтеграцію тих, хто повернувся з війни проти України. Із майже 140 тис. російських солдатів, які повернулися до цивільного життя, половина - безробітні.

Санкції проти РФ

Україна змінила підхід до санкцій проти Росії. Зокрема, Україна почала синхронізацію з Євросоюзом і G7 санкційного тиску на Росію та пов'язаних із нею суб'єктів.

Зеленський наголосив на необхідності ухвалення Євросоюзом 18-го пакета санкцій проти РФ, у якому ключовими цілями мають стати торгівля нафтою, тіньовий флот, банки, а також ланцюги поставок, що забезпечують обладнання або деталі для виробництва зброї в РФ.

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