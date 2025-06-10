Зазначається, що з 400 тонн золота залишилося менше половини.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну боляче б'є по російському Фонду національного добробуту (ФНБ), який працював як "подушка безпеки" для захисту населення від наслідків війни. Ці кошти можуть повністю вичерпатися в 2026 році.

Видання The Moscow Times пише, що, на думку економістів з Російської академії народного господарства і державної служби (РАНГіДС) та Інституту Гайдара, якщо нафта буде дешевою, а рубль - міцним, то проблеми неминучі.

Станом на 1 червня у Фонді залишалося 2,8 трлн рублів (31 млрд дол), що є мінімумом з 2019 року. Водночас зазначено, що за три роки війни проти України обсяг резервів зменшився більш ніж удвічі в рублях і втричі - в доларах: з 113,5 млрд до 37,4 млрд.

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У травні Мінфін Росії витратив 35,9 млрд руб (400 млн дол) з Фонду на покриття дефіциту бюджету, 532 млрд (5,9 млрд дол) - на фінансування державних проєктів, а ще близько 50 млрд руб (556 млн дол) - на засекречені проєкти.

Зараз у ФНБ залишилося 21,2 млрд доларів активів і 139,5 тонни золота, хоча до початку війни запаси перевищували 400 тонн. За словами Іллі Соколова з РАНХиГС, ці залишки дають змогу компенсувати втрати від падіння нафтових доходів, але в разі затяжної кризи - резерв вичерпається менш ніж за рік.

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Ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ скоротилися в травні на 14%. До цього призвело збільшення витрат на війну проти України та падіння цін на нафту.

Згідно зі звітом Центробанку РФ від 27 травня, інфляція у квітні становила 6,2% у річному обчисленні порівняно з 10,7% у січні. Влада більш ніж утричі збільшила цільовий показник бюджетного дефіциту. Через проблеми посилився тиск на главу Центрального Банку РФ Ельвіру Набіулліну.

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