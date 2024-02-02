Наразі без електроенергії 40 тисяч абонентів.

В ніч на 2 лютого російські окупаційні війська здійснили новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", є пошкодження на одній з їхніх підстанцій. Через це у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

"Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", - наголосили у прес-службі.

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Як розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень,

Станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Сили ППО на цьому напрямку збили 3 ворожих БпЛА.

Атаки дронів - останні новини

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що російські окупаційні війська змінили тактику атак "шахедами" по Україні. Своєю чергою, українська протиповітряна оборона шукає способи протидії ворожим ударам.

За його словами, зараз змінилася географія ударів. Крім того, став іншим відсоток ураження подібних дронів.

Атака по прифронтових та прикордонних районах прямо вказує на те, що ефективність мобільних груп Сил оборони України змушує ворога відмовлятись від направлення значної частини "Шахедів" у тилові райони.

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