Без світла залишилися 124 тисячі споживачів на Одещині. Наразі всіх заживлено.

Станом на 24 липня через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла залишилися 124 тисячі споживачів на Одещині.

Про це повідомило Міністерство енергетики, зазначивши, що без живлення залишалася Одеська ТЕЦ. Без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено.

"Через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено. Причини аварійної ситуації з'ясовуються", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворожий терор прифронтових і прикордонних з РФ областей триває. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Також залишаються без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики повернули світло понад 150 тисячам абонентів. Більшість із них – це абоненти в Одеській та Донецькій областях.

Що відбувається в енергосистемі

З 10 жовтня 2022 року Росія свідомо знищувала енергосистему України, регулярно завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. З жовтня 2022 року по липень 2023 року окупанти 271 влучили в енергетичні об'єкти України.

Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%. Експерти прогнозують, що наступна зима буде страшнішою за торішню. Повідомлялося, що протягом осені та зими може спостерігатися локальна нестача енергії.

19 липня 2023 року одразу два органи влади розповіли, що буде з енергосистемою найближчим часом.

Станом на 20 липня 2023 року Україна увійшла в пік споживання електроенергії.

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