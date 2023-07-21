Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності стартує сьогодні.

Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину - перший аукціон з доступу до експорту стартує сьогодні з 200 МВт доступної потужності.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Facebook. "Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина стартує сьогодні, 21 липня 2023 року. На аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00", - йдеться у повідомленні.

В копанії зазначають, що "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

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"Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини", - уточнюють у прес-службі.

Наголошуться, що українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії.

"Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту", - додали в "Укренерго".

Експорт електроенергії під час війни

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт.

З жовтня минулого року енергосистема України отримувала значні пошкодження внаслідок російських обстрілів. Це призвело значного дефіциту в енергосистемі та застосування стабілізаційних відключень.

Відповідно Україна припинила експорт електроенергії у європейські країни. Однак із лютого в Україні дефіцит електроенергії відсутній, тому було ухвалено рішення щодо відновлення експорту електроенергії.

З 12 квітня Україна почала експортувати електроенергію до Молдови та Польщі.

З 17 квітня Україна розпочала експорт електрики до Словаччини, проте 21 квітня він зупинився через відсутність з українського боку затвердженого порядку проведення спільних аукціонів на розподіл міждержавного перетину при операціях з експорту та імпорту електрики.

12 липня 2023 року Україна вперше отримала електроенергію з Польщі по відновленій лінії. Таким чином, енергосистема отримала додаткові 800 мегават потужності.

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