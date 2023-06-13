Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу 12 червня склав 570 МВт-год. При цьому експорт відсутній.

Україна із моменту підриву Каховської дамби не здійснювала експорт електроенергії навіть у денні години, у той же час збільшила закупки енергоресурсу з Європи через можливий дефіцит.

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства енергетики. У відомстві зазначають, що комерційний імпорт електроенергії за минулу добу 12 червня склав 570 МВт-год. При цьому експорт відсутній. Згідно з повідомленнями міністерства, востаннє Україна продавала електрику за кордон до підриву Каховської дамби: 5 червня експорт до Польщі складав 1800 МВт-год.

Відтоді Україна почала нарощувати імпортні закупки: до аварії 5 червня імпорт був в обсязі 1031 МВт-год, а 11 червня зріс у сім разів, до 7760 МВт-год.

Варто зазначити, що в Європі електроенергія коштує дорожче ніж в Україні, інколи в декілька разів. Тож імпортувати її дорого і не вигідно, але у разі дефіциту це дозволяє не відключати споживачів. Проте, експорт був гарною можливістю енергетичним підприємствам заробити грошей на підготовку до опалювального сезону.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станцію повністю зруйновано.

Після техногенної катастрофи було екстрено змінено режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення. В Міненерго попереджали про можливий дисбаланс в енергосистемі.

Станом на 13 червня українців закликали заощаджувати електрику. ГЕС працюють з обмеженнями та продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра.

Станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. На посту "Нікополь" заміри більше не проводять.

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