У самій GE підтвердили, що більше немають змоги надавати інжинірингові послуги в Росії.

Американська компанія General Electric (GE) через нові санкцій США, що набули чинності 18 червня, більше не зможе обслуговувати газові та парові турбіни на російських ТЕС загальною потужністю 5 ГВт.

Заборона на надання інжинірингових послуг в Росії може позбавити її оригінальних запчастин і послуг інженерів для обслуговування техніки, пише російське видання "Коммерсантъ".

"Обмеження торкнуться, зокрема, американської GE, яка продовжувала виконувати сервісне обслуговування газових і парових турбін на російських ТЕС, а також іншого обладнання в промисловому секторі. У сервісний контракт зазвичай входять віддалений моніторинг, консультування, перевірки із залученням іноземних інженерів, ремонт і заміна запчастин", - пише видання.

У самій GE підтвердили, що більше не зможуть надавати інжинірингові послуги в Росії.

"Ми проводимо всебічну оцінку впливу нового пакету санкцій США на нашу роботу в регіоні та продовжуємо взаємодіяти з компетентними органами в частині дотримання обмежень, правил і законодавства", - додали в американській компанії.

За словами джерел "Коммерсанта", американські компанії закриють доступ до креслень і баз даних, без яких фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території країни-агресора. Також GE може відмовитися поставляти оригінальні запчастини, аналогів яких в самій РФ не існує.

Робота на російським ринку - санкції

Як повідомляв УНІАН, Європейський центральний банк закликав банки з єврозони згорнути всі операції і негайно піти з Росії. Це зачіпає, в першу чергу, австрійський Raiffeisen Bank і італійський UniCredit.

Раніше стало відомо, що в Росії через санкції виник дефіцит оболонки (плівки), яку використовують для виготовлення всіх видів м'ясних виробів.

Вас також можуть зацікавити новини: