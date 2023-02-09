З 10 липня 2022 року Євросоюз ввів заборону на поставки штучних оболонок з білкових іта целюлозних матеріалів в РФ.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну на території країни-агресора виник дефіцит оболонки (плівки), яку використовують для виготовлення всіх видів м'ясних виробів.

Як повідомляють російські "Известия" з посиланням на Національний союз м'ясопереробників, до введення санкцій проти агресора оболонку для випуску ковбас і сосисок в РФ поставляли одразу сім європейських заводів.

У Росії фіброузную оболонку, в яку упаковують 90% сервелата і сирокопчених ковбас, не виробляють. Її сьогодні привозять з Китаю за передоплатою або по паралельному імпорту, термін поставки досягає 10 місяців, в результаті чого витрати виробників зросли на 25-70%.У собівартості ковбаси частка цієї оболонки становить 15%.

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Ситуація з обонкою для ковбаси в РФ:

У квітні 2022 року російська м'ясопереробна промисловість була попереджена, що через вторгнення в Україну агресор може втратити оболонки, необхідні для виробництва ковбас та сосисок.

З 10 липня 2022 року Євросоюз ввів заборону на поставки штучних оболонок з білкових і целюлозних матеріалів в РФ.

Падіння російської економіки:

У перший же день нападу на Україну сукупні статки найбагатших людей Росії зменшилися на 46,6 млрд доларів. За підсумками 2022 року ця цифра майже досягла 100 млрд дол.

Наприкінці червня 2022 року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом - вперше за сто років. Це практично позбавило Росію можливостей запозичувати гроші за кордоном.

Протягом усього року проти РФ вводилися різні санкції, в тому числі секторальні. Найсильнішим ударом стало європейське ембарго на покупку російської нафти і введення стелі цін на неї.

За підсумками 2022 року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту.

8 лютого 2023 року стало відомо про те, що в Росії "заднім числом" підняли податок для бізнесу.

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