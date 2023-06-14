Кілька європейських банків, у тому числі австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський центральний банк закликає банки з Єврозони згорнути всі операції і негайно піти з Росії.

Таку заяву зробив глава наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа, зазначивши при цьому, що попри те, що велика війна в Україні триває понад рік, кілька європейських банків, в тому числі австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії, повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виході з ринку якомога швидше", – сказав Енріа.

Відео дня

Він також зазначив, що банки більше не надають нові кредити в Росії і що їх важко продати через тиск з боку Москви, включаючи вимогу схвалення президента.

"Це процес, який ми не тільки хвалимо, але ми сильно тиснемо на банки, тому що існує величезний репутаційний ризик через продовження роботи в Росії",-сказав він.

Raiffeisen і UniCredit, які, як кажуть, скорочують свій бізнес в Росії, відіграють важливу роль для російської економіки, що бореться з широкими санкціями Заходу.

Війна в Україні та Raiffeisen

Raiffeisen вже зацікавилися фіскальні органи США. Банк внесений до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС вимагає від банку залишити РФ, а Польща пропонує ввести санкції.

Станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії. Ринок країни-агресора забезпечує близько 40% прибутку всієї банківської групи Raiffeisen. У Росії прибуток банку після оподаткування склав 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше.

23 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу. Якщо RBI зможе все-таки виділити російський бізнес в окрему компанію, це може зробити власників Raiffeisen Bank International акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні.

Вас також можуть зацікавити новини: