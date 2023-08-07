Навіть економним споживачам довелося вперше за літо вмикати кондиціонери.

На вихідних в Україні через аномально високі температури повітря спостерігалось рекордне споживання електроенергії, що дало серйозне навантаження на енергосистему країни.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", в суботу, 5 серпня, через надзвичайно спекотну погоду українці спалили електроенергії найбільше, порівняно з усіма вихідні літа. Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів.

"Найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися", - йдеться у повідомленні.

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Максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних.

"Таке високе споживання - суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", - зазначила компанія.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в Facebook написав, що через аномальну спеку на вихідних було рекордне споживання електроенергії у Києві.

"Оцінюю як, приблизно, 20% приріст в порівнянні з минулими. Але система витримала. Це гарні новини", - додав він.

Варто нагадати, що 5 та 6 серпня температура повітря подекуди досягала 36-40 градусів. Через це, навіть най економніші українці не змогли витримати і вперше вмикали системи охолодження в своїх домівках.

Спека в Україні

В суботу, 5 серпня, в Україні була дуже спекотна погода. Температура підвищилась по всій країні до позначок +31°...+34°.

У неділю, 6 серпня, спека в більшості областей України посилилась. Стовпчики термометрів показували +33°...+38°, інколи спека досягала і 40-радусів.

Проте, в понеділок 7 серпня спека спала. У найближчий тиждень по всій Україні очікується зниження температури та періодичні дощі.

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