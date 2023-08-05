Температура океану підскочила значно сильніше, ніж у попередні роки.

Температура океану досягла найвищої зареєстрованої позначки. За даними служби ЄС зі зміни клімату, цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд 2016 року і досягла 20,96 градусів Цельсія. Це набагато більше за середню для цієї пори року температуру, пише BBC.

Температурний рекорд був побитий після серії хвиль спеки. Доктор Саманта Берджесс із Служби зміни клімату Copernicus зазначає, що хвилі морської спеки цьогоріч відбувалися в незвичайних місцях, де на них і не очікували. Їх, зокрема, фіксували у Великобританії, Північній Атлантиці, Середземному морі та Мексиканській затоці.

Минулий температурний рекорд був встановлений у розпал кліматичних коливань, що отримали назву Ель-Ніньо. Зараз почався новий Ель-Ніньо, і вчені кажуть, що він все тільки набирає обертів, тож очікується, що температура океану підвищиться ще у найближчі місяці.

Відео дня

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), зазвичай температура води має коливатися від 23 до 31 градусів. Минулого тижня у Флориді температура поверхні моря досягла 38,44 градусів, що можна порівняти з температурою в гідромасажній ванні. Берджесс прогнозує, що ще теплішими океани можуть стати у березні.

"Те, що ми побачили зараз, змушує мене нервувати щодо того, наскільки теплішим може стати океан від сьогодні до наступного березня", — каже вона.

Хоча вчені прогнозували, що поверхня моря буде продовжувати нагріватися через викиди парникових газів, вони все ще досліджують, чому саме температура підскочила так сильно зараз – сильніше, ніж у попередні роки.

Наслідки перегрівання океанів - це треба знати

Теплі води мають меншу здатність поглинати вуглекислий газ. Відповідно, більше вуглекислого газу, що нагріває планету, залишатиметься в атмосфері. Це може прискорити танення льодовиків, які стікають в океан, що призведе до ще більшого підвищення рівня моря.

Гарячі океани та хвилі спеки турбують морські види. Риби та кити починають рухатися в пошуках прохолодніших вод, порушуючи харчовий ланцюг. Деякі хижі тварини, включно з акулами, можуть стати агресивними через високі температури. Підвищення температури води також шкодить коралам та рифам.

Температурні рекорди - останні новини

Липень 2023 відзначився низкою температурних рекордів. 3 липня став найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень. А з 3 по 10 липня був зафіксований найспекотніший тиждень з коли-небудь зареєстрованих.

Експерти очікують, що з приходом Ель-Ніньо ситуація може погіршитися, і 2024 рік стане ще спекотнішим, ніж цей.

Вас також можуть зацікавити новини: