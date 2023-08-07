Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за весь час спостережень.

У Києві зафіксували температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2°С", - йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С.

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Спекотний липень у Києві - що відомо

Цього року липень у Києві видався неймовірно вологим та спекотним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, на проспекті Науки, 37 кількість опадів сягнула вражаючого показника - 136 мм, що вдвічі більше за норму.

Також за місяць було зафіксовано дві найвищі добові кількості опадів в історії спостережень.

У загальному рейтингу липень 2023 посів 11 місце серед навологіших липнів за всю історію спостережень.

Дані від метеостанції підтвердили, що середня температура повітря у Києві протягом липня становила +21,5°С, що перевищує кліматичну норму на 0,2°С.

Найнижча температура цього липня була зафіксована 12-го числа, коли ранковий холод опустив стовпчик термометра до позначки +13,5°С. З іншого боку, найтепліше у столиці було 6липня, коли після полудня температура сягнула до +32,7°С.

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