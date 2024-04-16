Весняні ворожі удари по енергооб'єктах призвели до критичного стану енергосистеми України, зазначив гендиректор ДТЕК "Київської електромережі".

У разі підвищеного попиту на споживання електроенергії та продовження російських обстрілів по енергооб'єктах у Києві можуть застосувати графіки обмеження електричної потужності.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор ДТЕК "Київської електромережі" Денис Бондар. "У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", - заявив Бондар.

За його словами, весняні атаки на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України. Втім, він підкреслив, що станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

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"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - сказав Бондар. Він також додав, що "наразі ніяких графіків у місті не застосовується".

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Внаслідок масованої ракетної атаки 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трипільська ТЕС знищена 4 російськими ракетами, ще 7 вдалося збити.

Експерт з енергетики Андрій Закревський заявив, що в наступному році в 12 областях України гарантовано будуть тривалі відключення електроенергії.

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