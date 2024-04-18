За даними "Укренерго", графіки обмеження потужності будуть застосовувати для бізнесу та промисловості.

Дефіцит електроенергії наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби четверга, 18 квітня. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям. Вранці та вдень 18 квітня диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

Зазначається, що з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти в Харківській області.

В НЕК закликали українців ощадливо споживати електроенергію, а промисловість – максимально залучати імпорт та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Відео дня

Що стосується виробництва електроенергії, то на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Протягом доби імпорт буде з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний обсяг – 9600 МВт-год. Експорт електроенергії не заплановано.

Проблеми в енергетиці

В "Укренерго" 17 квітня опереджали, що внаслідок масованих ударів РФ ракетами та дронами на електростанції може виникнути необхідність відключення світла для промислових підприємств та бізнесу. Контрольовані обмеження електропостачання можливі у період 8:00 - 22:00.

Раніше УНІАН писав, що ДТЕК оновив графіки відключень електроенергії для Києва. У разі підвищеного попиту на електроенергію в столиці та нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення.

Вас також можуть зацікавити новини: