Сергій Нагорняк повідомив, що станом на сьогодні в українській енергосистемі немає дефіциту.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що він скептично ставиться до ідеї переведення ліній електропередач під землю, оскільки в Україні немає на це ресурсів.

"Я в це не вірю, тому що ця історія є дуже дороговартісною. По-друге, вона тривала в часі і до зими ми точно цього зробити не зможемо. І в Україні найголовніше немає на це ресурсів. Тому основний наш захист - це протиповітряна оборона і укриття, які збудовані саме на підстанціях "Укренерго", які мають зберегти трансформатори великої потужності від дронових атак і від ракетних осколкових атак", - сказав Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, сьогодні в українській енергосистемі немає дефіциту. Світло відключали останні два тижні через ремонти на підстанціях "Укренерго", які зазнали багато уражень після обстрілів.

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Ситуація в енергетиці - останні новини

8 вересня заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що одним із варіантів для убезпечення повітряних ліній електропередач від російських обстрілів може бути перенесення їх під землю. За його словами, вже зараз енергетики облаштовують перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.

Раніше Центр протидії дезінформації опублікував два ймовірних сценарії ситуації зі світлом в Україні в зимовий період. За оптимістичним прогнозом відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу. У гіршому випадку світла не буде по 20 годин на добу.

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