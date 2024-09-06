В уряді кажуть, що осінь-зиму Україна пройде без відключень, якщо не буде ударів Росії по енергосистемі.

Сьогодні багато маніпуляцій з приводу можливого блекауту взимку в Україні, відключень електроенергії навіть на 20 годин на день. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Дуже багато маніпуляцій сьогодні відбувається, з’явилися дуже багато експертів, які кожен день вкидають інформацію про 20 годин без світла, про 18 годин. Насправді вони нічого не знають. Тому всі ці оцінки є умовними і не мають нічого спільного з реальністю", - наголосив він.

Міністр сказав, що якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, то Україна пройде цю зиму в нормальному режимі.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив під час виступу в парламенті, що якщо в енергетиці зафіксувати ситуацію як на зараз, то осінь - зиму Україна може пройти без відключень.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші – просто жити спокійно. Ми вже знаємо розвіддані, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі", - сказав він.

Також Шмигаль розповів про підготовку в Україні до опалювального сезону. Він зазначив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним. При цьому додав, що, за даними Мінінфраструктури, підтверджується готовність станом на зараз на 82% об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону.

"У тилових регіонах ці показники трохи вищі, а у прифронтових трохи менші. Наприклад, у Запорізькій області – 79%, а найнижчий показник в Херсонській області – 54% ", - сказав він.

Ситуація в енергетиці - які відключення будуть взимку

Як повідомляв УНІАН, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян.

Він зазначає, що ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%. Він переконаний, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Омельченко вважає, що наразі необхідно зосередитися на відновленні тих генеруючих потужностей, які можна відновити: за його оцінкою, це близько 1,5-2 ГВт.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що на цю зиму є декілька сценаріїв і один з них передбачає, що може статися падіння енергосистеми.

В "Укренерго" заявляли, що при температурі -10 збалансувати енергетичну систему без відключень буде неможливо, але "апокаліптичного сценарію" також вдасться уникнути.

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