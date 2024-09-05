За найгіршим сценарієм, цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

Центр протидії дезінформації опублікував два ймовірних сценарії ситуації зі світлом в Україні в зимовий період. За оптимістичним прогнозом відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

"За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу", - пише Центр протидії дезінформації в Facebook.

Зазначається, що більш песимістичний сценарій передбачає відновлення лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.

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"За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення", - додали в ЦПД.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

Що буде зі світлом взимку – прогнози експертів

Раніше голова правління "Укренерго" у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький заявив, що українцям не варто очікувати наступної зими "легкої прогулянки". За його словами, при температурі -10 збалансувати енергетичну систему без відключень буде неможливо. При цьому Кудрицький вважає, що "апокаліптичного сценарію" також вдасться уникнути.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів УНІАН, що впродовж опалювального сезону в Україні працюватимуть графіки стабілізаційних вимкнень, які матимуть три-чотири черги вимкнень. За його словами, це приблизно 12 годин вимкнень електричної енергії на добу.

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