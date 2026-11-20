У низці областей запроваджено аварійні відключення світла.

У західних областях України після російської атаки діють графіки відключення світла.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Тим часом у низці західних областей також запровадили графіки стабілізаційних відключень світла.

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Графік відключень – Львівська область

У Львівобленерго повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" 20 листопада 2026 року у Львові та області введені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Час відсутності електроенергії за чергами:

1.1 – 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

1.2 – 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

2.1 – 12:30 - 17:30

2.2 – 12:30 - 17:30

3.1 – 14:00 - 17:30

3.2 – 14:00 - 17:30

4.1 – 08:30 - 12:30, 17:30 - 21:00

4.2 – 08:30 - 12:30, 17:30 - 21:00

5.1 – 08:30 - 10:30, 16:00 - 21:00

5.2 – 08:30 - 10:30, 16:00 - 21:00

6.1 – 10:30 - 16:00, 21:00 - 00:00

6.2 – 10:30 - 16:00, 21:00 - 00:00

Графік відключень – Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго", 20 листопада графік погодинних відключень діятиме і на території Тернопільської області. Переглянути актуальний графік та дізнатися підчергу своєї адреси можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго".

Графік відключень - Івано-Франківська область

В Прикарпаттяобленерго повідомили, що через наслідки ворожих атак в Івано-Франківській області запроваджено графіки погодинних вимкнень для побутових споживачів, а також графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості в обсязі 5 черг. Світло буде відсутнє, залежно від черги, від 3,5 до 7 годин.

Графік відключень – Закарпатська область

За даними Закарпаттяобленерго, у Закарпатській області також сьогодні вимикатимуть світло. Тривалість відключень в середньому складатиме від 5 до 9 годин на добу залежно від черги.

Графік відключень – Хмельницька область

В Хмельницькобленерго повідомили, що в області запроваджено графік погодинних відключень світла на 20 листопада.

Години відсутності електроенергії:

Підчерга 1.1 – 10:30-15:00; 20:00-24:00.

Підчерга 1.2 – 10:30-15:00; 19:00-22:00.

Підчерга 2.1 – 13:00-17:00; 19:00-22:00.

Підчерга 2.2 – 11:00-15:00; 19:00-22:00.

Підчерга 3.1 – 15:00-19:00; 22:00-24:00.

Підчерга 3.2 – 15:00-17:00; 19:00-22:00.

Підчерга 4.1 – 11:00-15:00; 17:00-20:00; 22:00-24:00.

Підчерга 4.2 – 10:00-13:00; 15:00-19:00.

Підчерга 5.1 – 09:30-11:00; 17:00-19:00; 22:00-24:00.

Підчерга 5.2 – 11:00-15:00; 17:00-19:00; 22:00-24:00.

Підчерга 6.1 – 07:30-11:00; 15:00-17:00; 19:00-22:00.

Підчерга 6.2 – 07:30-11:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00.

Графік відключень світла – Чернівецька область

Графік погодинних відключень у Чернівецькій області введено за розпорядженням НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України, повідомили в Чернівціобленерго. Залежно від групи споживачів, світло буде відсутнє від 6 до 8 годин на добу.

Ситуація в енергетиці України – останні новини

У Києві 20 листопада через масовану атаку мешканці у низці районів лишилися без світда, а саме Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів столиці. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях введено аварійні відключення.

Крім того, у частині областей цілодобово діють планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин).

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