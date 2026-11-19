Відключення складатимуть від 0,5 до 3 черг, що відповідатиме обсягам від 2 до 12 годин на добу.

У пʼятницю, 20 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, повідомили в "Укренерго".

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин). Для промисловості передбачені графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що причиною відключень є наслідки ворожих атак на енергосистему. Там додали, що енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

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Графіки відключень – Полтавська область

У Полтавській області завтра, 20 листопада, вимикатимуть електроенергію протягом усієї доби. Найбільше в регіоні електроенергії не буде у підчерзі 6.2 – 10 годин, а найменше відключень у підчерзі 4.2 – 7,5 години.

Періоди відключень за чергами:

- 1.1 – 01:00–03:30, 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

- 1.2 – 02:00–04:00, 08:30–10:30, 14:30–17:30, 20:30–22:30;

- 2.1 – 03:00–04:30, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

- 2.2 – 03:30–05:00, 09:30–11:30, 16:00–18:30, 21:30–23:30;

- 3.1 – 04:00–05:30, 10:00–12:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00;

- 3.2 – 04:30–06:30, 10:30–12:30, 16:30–19:30, 22:30–24:00;

- 4.1 – 05:00–07:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

- 4.2 – 05:30–07:30, 11:30–13:30, 17:30–20:30, 23:30–24:00;

- 5.1 – 00:00–00:30, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–21:00;

- 5.2 – 00:00–01:00, 06:30–08:30, 12:30–14:30, 18:30–21:30;

- 6.1 – 00:00–02:00, 07:00–09:00, 13:00–15:00, 19:00–22:00;

- 6.2 – 00:30–03:00, 07:30–09:30, 13:30–16:30, 19:30–22:00

Графіки відключень – Сумська область

Завтра, 20 листопада, у Сумській області також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Світло буде відсутнє, залежно від групи, від 6 до 16 годин.

Графіки відключень - Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" 20 листопада з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Таким чином, залежно від черги, світло вимикатимуть від 4 до 6 годин на добу.

Години відсутності електропостачання:

1.1 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;

2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.1 06:00 - 08:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

3.2 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00;

4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

4.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.2 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

6.1 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00;

6.2 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

19 листопада внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі у п’яти областях - Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. Водночас у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено застосовувалися аварійні відключення через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак.

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп повідомив, що деякі великі міста нашої країни можуть опинитися у блекауті до двох тижнів. За його словами, найгірша ситуація з енергопостачанням спостерігається у столиці, Одесі та Дніпрі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти наростили інтенсивність атак на українську енергетичну інфраструктуру ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники.

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