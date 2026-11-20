На заході введено аварійні відключення.

У Києві 20 листопада через масовану атаку мешканці у низці районів лишилися без світла. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях введено аварійні відключення.

Як інформує ДТЕК, без електроенергії частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів столиці.

"В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян та стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними "Укренерго", у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам", - зазначили енергетики.

Атака РФ на Україну 20 листопада

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю РФ масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Київ кілька разів за ніч перебував під ударами балістики. У місті внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, виникли пожежі у кількох районах. Також відомо про 3 загиблих працівників "Київводоканалу". Багато людей отримали поранення.

Вночі РФ вдарила балістикою по 3 мостах у Києві: Подільсько-Воскресенському, Дарницькому і Південному. У звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці влада попросила мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто.

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