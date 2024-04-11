Щоб перевірити, чи домогосподарство є потенційним субсидіантом, потрібно слідувати певному алгоритму.

Пенсійний фонд, який ділитиметься інформацією про військовозобов'язаних, виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але не звертались за отриманням виплати. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Зазначається, що в електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.

Щоб перевірити, чи домогосподарство є потенційним субсидіантом, потрібно зробити кілька кроків:

Відео дня

на порталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натиснути кнопку "Вхід" та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису" або ID.GOV.UA;

на панелі зліва обрати розділ "Мої повідомлення" та перейти у вкладку "Індивідуальні повідомлення". Якщо домогосподарство визначено потенційним отримувачем субсидії, то тут можна ознайомитись з відповідною інформацією від ПФУ.

Тарифи на комуналку в Україні

Українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що тарифи на електроенергію в Україні будуть підвищені, оскільки через атаки Російської Федерації по українським об’єктам генерації та розподілу низка критичних енергооб'єктів потребують ремонту.

Вас також можуть зацікавити новини: