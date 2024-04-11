Пенсійний фонд, який ділитиметься інформацією про військовозобов'язаних, виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але не звертались за отриманням виплати. Про це повідомила прес-служба ПФУ.
Зазначається, що в електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії на порталі електронних послуг Пенсійного фонду розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.
Щоб перевірити, чи домогосподарство є потенційним субсидіантом, потрібно зробити кілька кроків:
- на порталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натиснути кнопку "Вхід" та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису" або ID.GOV.UA;
- на панелі зліва обрати розділ "Мої повідомлення" та перейти у вкладку "Індивідуальні повідомлення". Якщо домогосподарство визначено потенційним отримувачем субсидії, то тут можна ознайомитись з відповідною інформацією від ПФУ.
Тарифи на комуналку в Україні
Українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що тарифи на електроенергію в Україні будуть підвищені, оскільки через атаки Російської Федерації по українським об’єктам генерації та розподілу низка критичних енергооб'єктів потребують ремонту.