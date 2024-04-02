Сезон відбору газу під час минулого опалювального сезону тривав 145 днів.

Група "Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища, одне з яких постраждало від час ракетної атаки РФ. Впродовж опалювального сезону 2023/2024 років було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з яких використано 6,7 млрд куб. м. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу" з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

"Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону. Дякую співробітникам Групи "Нафтогаз", які забезпечили стійкість та надійність нашої інфраструктури, а також стабільність надання послуг нашим клієнтам та споживачам", – зазначив очільник групи Олексій Чернишов.

За його словами, загалом сезон відбору газу у 2023-2024 роках тривав 145 днів.

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ПСГ України

АТ "Укртрансгаз" має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу. Вони є важливою невід’ємною технологічною складовою газотранспортної системи України. Компанія надає послуги із зберігання газу в ПСГ як постачальникам, так і споживачам газу.

Наразі в експлуатації знаходяться 11 ПСГ іще 1 сховище є на балансі, але воно знаходиться на тимчасово непідконтрольній території (Луганська область). Два із ПСГ створені на базі водоносних структур, а решта – на базі виснажених газових родовищ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд куб. м.

Опалювальний сезон

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що у 2024 році опалювальний сезон в Україні завершиться раніше, ніж передбачалось, а саме – наприкінці березня, зважаючи на плюсову температуру.

Опалювальний сезон у Києві, що розпочався у жовтні 2023 року, достроково завершили 28 березня у зв’язку із теплою погодою.

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