Європейські компанії накопичили рекордні об’єми природного газу з моменту російського вторгнення в Україну.

Європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці, зменшуючи ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи, зокрема росту цін на газ, пише Financial Times.

Зазначається, що в України знаходяться найбільші в Європі резервуари, тому європейські компанії зберігають тут свої запаси газу, незважаючи на війну. Таке рішення допомогло енергетичним групам і трейдерам здійснити лише відносно невелике викачування газу зі сховищ в ЄС. Це дозволило утримати ціни на газ на низькому рівні і полегшило його поповнення в наступному році.

"Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки газопостачання Центральної та Східної Європи цієї зими", – зазначила керівник відділу європейського газового ціноутворення в Argus Media Наташа Філдінг.

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За її словами, використання газу, що зберігається в Україні, "допомагає Європі підтримувати свої внутрішні запаси на високому рівні, зменшуючи ризик того, що сховища майже спорожніють через тривалі морози наприкінці зими".

Журналісти вказують, що Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна ЄС. Україна стала альтернативою для зберігання ресурсу, призначеного для сусідніх країн, оскільки сховища в Євросоюзі були максимально заповнені ще в середині жовтня.

До того ж Київ запропонував низькі розцінки на зберігання та звільнення від мита на три роки.

Вказується, що більшість українських сховищ в країні знаходяться глибоко під землею на заході, далеко від лінії фронту. Київ запропонував іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів, або третину від усіх потужностей. Це на додачу до 115 млрд куб. м існуючих потужностей для зберігання газу в ЄС.

Європейські компанії накопичили близько 2,5 млрд кубометрів природного газу напередодні зимових місяців, що є рекордним показником з моменту російського вторгнення в Україну, пише FT з посиланням на дані "Нафтогазу".

Так, компанії почали відбирати газ з українських сховищ на початку листопада. Водночас рівень заповнення газових сховищ ЄС навіть наприкінці грудня залишався на рівні майже 90%, що значно перевищує середній показник за попередні п'ять років. Достатні запаси допомогли утримати європейські ціни на газ на низькому рівні.

Відмова від російського газу

До війни "Газпром" забезпечував близько 60% споживання газу в Німеччині. З тих пір ціни впали в 10 разів, а Німеччина навчилася обходитися без російського газу. Тепер 60% споживання забезпечує Норвегія.

Водночас одна з країн Євросоюзу вперше за рік відновила імпорт російського газу. Міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела повідомив, що деякі трейдери у жовтні почали імпортувати до країни російський газ, який припинив надходити з початку 2023 року.

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