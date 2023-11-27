З початку жовтня Чехія почала імпортувати газ в обсязі до 100 гігават-годин на добу.

Міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела повідомив, що деякі трейдери у жовтні почали імпортувати до країни російський газ, який припинив надходити з початку 2023 року. Це підтверджують і дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південно-Моравському краї.

Як пише Novinky, із загального обсягу поставок з січня по кінець жовтня цього року на російський газ припало 79,6 млн кубометрів (1,2%). Однак інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

"З початку жовтня газ на цій прикордонній станції (в Ланжхоті, - УНІАН) вже не йде з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І це в обсязі до 100 гігават-годин на добу", – розповів головний економіст Trinity Bank Лукаш Кованда, посилаючись на інформацію агентства Bloomberg.

Відео дня

Він стверджує, що до 40% газу, що імпортується до Чехії є російським. За словами міністра Сікела, санкції ЄС цього не забороняють, оскільки деякі країни не можуть обійтись без блакитного палива.

"Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ", – додав він.

За даними міністерства промисловості, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року і його замінили паливом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка газу з країни-агресорки становила близько 97%.

"Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС", – підсумував Сікела.

Відмова від російського газу

Голова комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой заявляв у лютому, що в рамках енергетичної стратегії ЄС має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела.

Першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу, стала Литва. Вона це зробила ще в квітні 2022 року.

Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії лише у першому кварталі 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: