Нафта West Texas Intermediate піднялася до 73 дол. за барель.

Після кількох днів падіння, ціни на нафту пішли вгору. WTI з поставкою в січні подорожчала на 1,3% до 72,93 дол. за барель на Нью-Йоркській товарній біржі в Лондоні.

Про це повідомляє Bloomberg, на європейській біржі ICE Futures ціна Brent з розрахунками за лютий зросла на 1,1% до 78,03 дол. за барель.

Нафта West Texas Intermediate піднялася до 73 дол. за барель після падіння більш ніж на 11% протягом попередніх чотирьох сесій, оскільки ряд банків США забили тривогу з приводу можливої рецесії.

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Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

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