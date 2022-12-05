Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Сьогодні, 5 грудня, набуває чинності рішення Ради ЄС про введення цінового ліміту на російську нафту.

Також набуває чинності заборона на морське транспортування російської нафти в треті країни та заборона на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг, фінансування або фінансової допомоги.

Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Відео дня

Гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, тому встановлюється перехідний період в 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних міжнародного енергетичного агентства.

Крім того, з 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

Передбачено перехідний період тривалістю в 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану і завантажену до 5 грудня 2022 року і розвантажену в порту призначення до 19 грудня.

Мета цього рішення західних країн - знизити доходи Росії, що допомагають РФ продовжувати війну в Україні, але при цьому зберегти російські поставки на світовий ринок.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

3 грудня 2022 року за крок від ембарго в Кремлі озвучили чергову порцію загроз.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

Він підкреслив, що це тільки питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильні інструменти.

Вас також можуть зацікавити новини: