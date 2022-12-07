Ф'ючерси на нафту в США знизилися на 9 центів, або 0,12%, до 74,16 долара за барель.

На тлі введення нафтових санкцій щодо Росії, 7 грудня ціни на нафту стабільні, попри невизначеність того, якими будуть наслідки ведення ембарго.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або на 0,04%, до 79.38 долара за барель до 07:17 за Гринвічем, після того, як під час попередньої торгової сесії вони вдруге впали нижче 80 доларів у 2022 році.

Ф'ючерси на нафту в США знизилися на 9 центів, або 0,12%, до 74,16 долара за барель. Падіння Brent у вівторок, 6 грудня, стало найбільшим денним падінням з кінця вересня, коли котирування торгувалися в діапазоні $62 в цьому році.

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Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

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