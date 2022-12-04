Попит на бензин зріс на фоні масової закупівлі українцями генераторів.

За останні два тижні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні зросли на 2 грн. Проте це ще не кінець, подальші цінові коливання високо ймовірні.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що попит на бензин зріс на фоні закупівлі українцями генераторів. Це не типово для зимового сезону, і це також впливає на вартість пального на АЗС.

"За останні два тижні ціна бензину і дизпального в середньому зросла на 2 грн за літр. Я не очікую, що нас чекають трагічні підйоми ціни, але на період турбулентності в Європі, я думаю, що можливі коливання в межах 2-3 грн", - сказав він.

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Експерт також пояснив, що для роботи заправки потрібен генератор приблизно на 100 кВ, який також потрібно заправляти та обслуговувати. А це відображається на ціні бензина.

Відключення електропостачання в Україні: ситуація з генераторами

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожна фізична особа в Україні може без сплати мит та податку на додану вартість завезти до країни електрогенератори, трансформатори, акумулятори та іншу апаратуру для енергетики.

8 листопада Кабінет міністрів звільнив від сплати податку на додану вартість та ввізного мита іноземні товари, які важливі для проходження опалювального сезону.

Після 23 листопада - масового аварійного відключення електропостачання через ворожі ракетні атаки - попит на генератори в Україні суттєво зріс.

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