Зокрема, від ввізного мита звільнять генератори та акумулятори.

Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно з якою важливі для проходження опалювального сезону товари будуть звільнені від ввізного мита.

Як повідомив під час промови на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до переліку таких товарів увійшли газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

"Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення а також зменшити ціни на відповідну продукцію", – пояснив Шмигаль.

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За словами премʼєра, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники продовжують підготовку до зими. Відбувається закупівля резервного обладнання та готуються додаткові пункти обігріву. Крім того, ведуться перемовини з міжнародними партнерами про постачання Україні необхідного обладнання та техніки, для швидкого ремонту ушкоджень та щоб бути готовими до різних ситуацій.

Опалювальний сезон в Україні

Через постійні атаки РФ на обʼєкти критичної інфраструктури та активні бойові дії в низці областей в Україні очікується найскладніший опалювальний сезон за всю історію.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що з настанням опалювального сезону найскладніша ситуація очікується на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на окупованих територіях Луганщини опалювальний сезон не почнеться. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну та Рубіжне навіть не готують до зими.

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